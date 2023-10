Dia das Crianças: coluna indica influenciadores e conteúdos infantis

Dia do Cabelo Maluco: Crianças de Todo o Brasil Adotam Penteados Criativos

Quem gosta de acompanhar as redes sociais deve ter se deparado com vídeos de crianças usando penteados engraçados recentemente. O Dia do Cabelo Maluco, normalmente organizado próximo ao Dia das Crianças, tornou-se popular em escolas de várias regiões do Brasil, e as gravações dos pequenos viralizaram. Cupcake, sereia, aranha… Não faltaram ideias criativas para fazer no cabelo, e nessa hora, vale tudo: tintas, glitter e até acessórios.

Nessa onda de cabelos malucos na criançada, Dennis Sloboda virou um fenômeno no TikTok. Dennis começou no TikTok em abril de 2021, narrando tutoriais com um toque de humor e boas sacadas. O colorista profissional conquistou uma avalanche de comentários positivos graças às suas pitadas de humor bem dosadas. De forma irreverente, Dennis compartilha diariamente dicas simples, cuidados básicos e tutoriais.

“Eu sempre costumo dizer que o cabelo é uma parte do corpo e quando a criança se reconhece por inteiro ela é muito mais feliz, então ela precisa reconhecer o seu cabelo, a sua individualidade”, pontua Dennis.

Autores de Sucesso: Gabriel Dearo e Manu Digilio

Uma sensação entre as crianças é o personagem Mike, do livro “As Aventuras de Mike – A Origem de Robson”, lançado pelos youtubers e autores Gabriel Dearo e Manu Digilio. Esse casal já ultrapassou a marca de 19 milhões de seguidores e acumulou três bilhões e 400 milhões de views em seus canais no YouTube. Além disso, venderam mais de 600 mil livros no Brasil e no exterior e produzem conteúdo há cerca de 11 anos.

Com a proposta de trazer uma alternativa além das telas para entreter crianças e jovens, os autores envolvem o leitor no universo de Mike e de outros personagens queridos pelo público, como o melhor amigo Nando, a irmã – conhecida por “Priminha Irritante” – e Robson, a capivara, além do mais novo integrante da família, Manjerição, um pet adorável.

"A criatividade, não é um dom ou um talento que umas pessoas têm e outras não. Criatividade é uma habilidade que todo ser humano consegue melhorar, consegue desenvolver e os livros são muito importantes para isso, porque quanto mais referências você tem, quanto mais coisas você lê, mais coisas você assiste, mais possibilidades

Luccas Neto Leva “Os Aventureiros – A Origem” aos Cinemas e às Telas de Streaming

Em julho deste ano, chegou aos cinemas brasileiros “Os Aventureiros – A Origem,” um filme dirigido por André Pellenz e protagonizado por Luccas Neto. O sucesso nas salas escuras do país foi notável, e a partir de hoje, dia 12 de outubro, o filme estará disponível na plataforma de streaming do Telecine, via operadoras ou no Prime Video Channels.

Luccas Neto descreveu a obra como “um produto para a família e as crianças”. Com essa produção, o ator saiu das banheiras lotadas de chocolate do passado para cativar um público mais amplo e consolidar seu sucesso no mundo do entretenimento infantil.

