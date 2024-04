Dia da mentira: conheça a origem e as pegadinhas mais famosas desta data

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/03/2024 - 23:58 Para compartilhar:

O dia 1º de abril é conhecido em muitos países como o Dia das Mentiras. Embora já tenha se tornado tradição em alguns países, muitos não sabem de onde vem esse dia. Se você está neste grupo de pessoas, é hora de aprender.

Houve uma época em que o dia 1º de abril era comemorado como o Dia de Ano Novo, mas com a mudança do calendário Juliano para o Gregoriano em 1582 pelo Papa Gregório XIII, o Dia de Ano Novo foi definido para 1º de janeiro. No entanto, algumas pessoas continuaram a mentir para si mesmas e a comemorar este dia 1º de abril, enquanto outras zombaram delas, chamando-as de “estúpidas”. Mas esta não é a única explicação.

Segundo o professor Joseph Boskin, este dia teve origem durante o reinado de Constantino, quando um brincalhão chamado Kugel disse ao imperador que ele poderia governar melhor o império. Constantino aceitou isso com uma risada e permitiu que Kugel se tornasse imperador por um dia, em 1º de abril, que Kugel declarou o Dia das Mentiras. Esta explicação foi publicada em 1983 pela Associated Press, mas houve um problema. Boskin inventou isso para fazer uma piada sobre o dia 1º de abril. Demorou algum tempo para a Associated Press perceber que isso era mentira e pedir desculpas aos leitores.

Hoje, 1º de abril é celebrado em diversos países da Europa e do ocidente, inclusive no Brasil, quando as pessoas fazem diversas brincadeiras e pregam peças umas nas outras.

As mentiras mais famosas de 1º de abril:

Em 1957, milhares de telespectadores da BBC acreditaram em uma reportagem publicada pela gigante das notícias, segundo a qual cientistas haviam descoberto árvores produtoras de macarrão na Suíça.

Em 2012, Louis Tomlinson, integrante do grupo musical “One Direction”, mentiu para os fãs, dizendo-lhes que seria pai.

Já mais recente, em 2019, os apaixonados por churros se enganaram com a possibilidade de ter um produto para lá de inusitado. A marca de preservativos Prudence “lançou” a camisinha sabor churros, que viria com um pacote de doce de leite. A postagem rendeu mais de 20 mil compartilhamentos, logo depois, a empresa anunciou que a novidade era mentira de 1º de abril.

