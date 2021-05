Dia D: Conselho do Botafogo vota por continuidade do projeto da S/A Reunião em forma virtual sacramentará se projeto de clube-empresa poderá, de fato, conversar com possíveis investidores; Assembleia não terá transmissão

A bola da vez é dos conselheiros. Nesta quinta-feira, haverá uma Assembleia Extraordinária entre o Conselho Deliberativo do Botafogo para uma votação sobre a continuação do projeto da S/A. A reunião está marcada para às 19h e será realizada de forma virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Há duas semanas, Durcesio Mello, presidente do Botafogo, enviou um ofício ao Conselho Deliberativo solicitando a reunião extraordinária. Praticamente duas semanas depois, os conselheiros vão se encontrar. A pauta é a votação de que as pessoas envolvidas no projeto da S/A possam, de fato, avançar na captação de investidores.

Os conselheiros terão acesso ao projeto que visa profissionalizar o departamento de futebol do Botafogo, às apresentações voltadas aos possíveis investidores e, após explicações das pessoas envolvidas, terão que votar se concordam ou não com a continuidade do exposto para uma fase avançada.

Por questões de confiabilidade envolvendo contratos e números apresentados nos projetos do Botafogo, a reunião não terá transmissão nos canais oficiais do clube. O Alvinegro garante, contudo, que vai informar torcedores e imprensa sobre a decisão do encontro “o quanto antes”.

O “Projeto 2”, como é intitulado a atual apresentação, busca atrair a participação de, ao mesmo tempo, investidores e pessoas físicas. Os números foram revisados nos últimos 45 dias por pessoas de dentro do Botafogo.

DEPOIS DA REUNIÃO

O atual projeto da Botafogo S/A é liderado por Gustavo Magalhães, que assumiu a pasta após o fracasso da primeira tentativa, com Laércio Paiva. Ele apresentou o plano de investimento a Durcesio Mello e aguarda apenas o clube dar um “sinal verde” para uma possível continuidade nas conversas.

Jorge Braga, CEO contratado por Durcesio há dois meses, teve acesso ao plano de investimento e estudou as nuances do projeto. Após revisão, o executivo liberou a convocação do Conselho Deliberativo para a votação.

O atual modelo prevê a entrada de um Fundo de Investimento Privado (FIP), que seria este plano debatido em um futuro próximo pelo Conselho Deliberativo e, ao mesmo tempo, a participação da torcida, com o aporte de pessoas físicas por meio de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Mercado (FIC-FIM).

