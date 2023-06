Di Propósito grava novo DVD com participações de Marvvila, Turma do Pagode e Rodriguinho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 16:32 Compartilhe

A noite da última terça (20) foi mais que especial para um dos maiores grupos de pagode do país. O Di Propósito gravou seu novo DVD no estúdio Hangar, localizado em São Paulo. Com participações de grandes nomes da música, como Marvvila, Turma do Pagode e Rodriguinho, o projeto dos pagodeiros entra para a história como um dos maiores de sua carreira. Intitulado “Além”, a gravação contou com 18 faixas inéditas, que foram muito bem recebidas por todos amigos, familiares e famosos presentes, e abrilhantaram ainda mais esse sonho.

Para comemorar tudo o que o grupo vem colhendo, sua gravadora, a Sony Music, os presenteou com um quadro comemorativo de 1 bilhão de streams. A conquista foi adquirida dias antes da gravação do DVD, reforçando o poder de todos seus maiores sucessos como “Manda Áudio”, “Para Tudo/Loucura do Seu Coração”, “VáPurMim”, “Tô Sentindo Falta”, “Vai Que Cola” e muito mais.

Todos os integrantes do grupo se reuniram com sua equipe por dois dias inteiros para construir o conceito por trás da gravação, e foi quando eles decidiram inovar e apostar em algo totalmente diferente de tudo que já tinham feito. Buscando entender sua essência, junto dos motivos que os levaram onde estão agora, e claro, até onde querem chegar, decidiram que era hora de ir “Além”.

“Estamos em êxtase, foi uma noite muito especial para a gente. Foram muitos ensaios e planejamentos para que tudo ocorresse da forma mais perfeita e fomos Além. Só tenho que agradecer a Deus por cada experiência que vem acontecendo, não temos palavras para expressar tamanha felicidade.” compartilha Kaique, vocalista do grupo.

“E ainda ser pego de surpresa com esse super presente da nossa gravadora, deixou a noite mais especial. Um bilhão de streams é muita coisa, quando paramos para pensar não temos noção de quanto seria isso, é algo inacreditável. Só temos a agradecer aos nossos fãs e todo mundo que curte o nosso trabalho”, complementa Laycon.

Por trás de toda essa produção – que ultrapassou as expectativas, com um palco cheio de jogos de luzes, cortina de espelhos, e plataformas de alturas diferentes -, os brasilienses contaram com um time de peso que ajudou a deixar essa noite ainda mais especial. Zé Carratu ficou responsável pela Cenografia, Júlio Loureiro pela direção de vídeo, Arthur Farinon pela parte de iluminação e Boris assina a produção musical.

