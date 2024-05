Di Maria sofre nova ameaça dos bandidos em Rosário: ‘Estamos te esperando. Os rosarinos’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/05/2024 - 13:00 Para compartilhar:

Ángel Di María sofreu novas ameaças para não retornar ao time do Rosario Central, que o revelou para o futebol. Um muro da sede da equipe foi pichado na quarta-feira com os dizeres “ainda vai voltar?”. A polícia local investiga o caso, mas se sabe que a violência tem ligação com bandidos da região, que não querem o astro na cidade, o que causaria um aumento da segurança.

“Estamos te esperando, Di María. Os rosarinos”, disse o bilhete deixado pelos criminosos de uma organização em um posto de gasolina no sudoeste de Rosário no mesmo dia. Em março, quando o atleta divulgou o interesse em retornar para a Argentina, após 17 temporadas na Europa, os bandidos deixaram um cartaz no condomínio onde costuma ficar.

“Diga ao seu filho Ángel que não volte mais para Rosario porque mataremos um familiar seu”, disse o recado enviado â mãe de Di Maria, Diana Hernández. “Nem Pullaro poderá te salvar”, concluiu, referindo-se ao governador da província de Santa Fé.

“Tenho uma relação muito especial com ele. Hoje mesmo falei com ele. É claro que é meu desejo como torcedor e de todas as pessoas do Rosario Central de que Angelito (Di María) volte a vestir a camisa. Ele também deseja isso. É o sonho que tem desde que foi embora”, afirmou Killy González, técnico do Rosario Central.

Di Maria, campeão mundial em 2022 na Copa do Catar, revelou que não vai ficar mais no Benfica, de Portugal, na próxima temporada. Aos 36 anos, o jogador vai disputar a Copa América, nos estados Unidos, mê que vem, em sua última aparição pela seleção argentina.