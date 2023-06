Di María se aproxima de acerto com Benfica, diz jornalista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 11:37 Compartilhe

Campeão do mundo com a Argentina, o atacante Ángel Di María, de 35 anos, está próximo de retornar ao Benfica. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, as negociações estão em estágio avançado para que o argentino volte ao clube português com contrato de uma temporada.

Sem clube desde que deixou a Juventus, Di María fará sua segunda passagem pelo Benfica caso as partes se acertem. O time português foi a primeira equipe do argentino na Europa, após deixar o Rosario Central, da Argentina.

Com a camisa da Juventus, Di María disputou 40 jogos, marcou oito gols e deu sete assistências. Ele chegou ao clube na temporada 2022/23.

Além do Benfica, Di María também acumula passagem por outros clubes europeus como Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain.

