Di María responde ‘provocações’ de Richarlison: ‘Não sei o que ele está procurando’ Meia da seleção da Argentina falou sobre publicações do brasileiro nas redes sociais e disse não se importar com postagens

Meia da seleção da Argentina, Ángel Di María respondeu as provocações de Richarlison nas redes sociais. Em entrevista à ESPN argentina, o craque do PSG disse que zoam Neymar e Marquinhos no vestiário e não se importam com as publicações do atacante do Everton na web, afirmando que as brincadeira perderam a graça.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– Esse aí sentiu muito. Já passou. Direto posta nos Stories com alguma coisa. Alguém tem que dizer a ele que as brincadeiras já acabaram, foi só um pouquinho. Eu não sei o que ele está procurando. Nem respondemos mais, ele que continue sozinho – respondeu Di María sobre Richarlison.

E MAIS:

– A gente se zoa todos os dias. Somos muitos (argentinos), e eles são apenas dois, Neymar e Marquinhos. A gente sempre brinca com o “primeiro a gente, e em segundo Brasil”. Ney aceita bem, ele gosta de brincar. Marquinhos fica mais bravo – acrescentou o meia.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



Antes da resposta de Di María, a imprensa argentina já havia reclamado da última provocação de Richarlison. O atacante da Seleção Brasileira publicou a classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo questionando se o Brasil tinha rivais na América do Sul.

E MAIS:

Veja também