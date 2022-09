Di María não é relacionado e desfalca Juventus na estreia na Champions

AFP 05/09/2022 - 15:30 Compartilhe

O meia-atacante argentino Angel Di María, da Juventus, que acaba de se recuperar de uma lesão, não foi relacionado para a estreia da equipe na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira, no que seria o reencontro com o seu ex-clube.







Os outros três ex-jogadores do PSG que atuam na ‘Juve’, Andren Rabiot, que era dúvida, Moise Kean e Leandro Paredes, estão entre os relacionados para a partida.

Di María, de 34 anos, sofreu uma lesão na coxa na primeira partida do Campeonato Italiano, no dia 15 de agosto.

O jogador retornou na semana passada na vitória contra o Spezia por 2 a 0, porém no sábado, jogando contra a Fiorentina no empate por 1 a 1, foi substituído no intervalo “por precaução”, segundo o treinador Massimiliano Allegri.

Após treinar na manhã desta segunda-feira em Turim, o argentino não apareceu entre os relacionados para a partida contra o PSG. O clube italiano não especificou o motivo de sua ausência.

Além de Di Maria, a Juve tem outros desfalques importantes para a estreia na Champions: o meia francês Paul Pogba, que passará por cirurgia no joelho direito, o goleiro polonês Wojciech Szczesny (lesão no tornozelo) e o atacante Federico Chiesa (lesão no joelho).

