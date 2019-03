Di Maria brilha, PSG supera Olympique e lidera o Francês com 20 pontos de frente

A missão de liderar o Paris Saint-Germain na ausência do brasileiro Neymar tem sido bem executada por Mbappé e o argentino Di Maria. Neste domingo, a dupla se destacou e comandou a equipe parisiense na vitória por 3 a 1 no clássico com o Olympique de Marselha, disputado no Parque dos Príncipes.

Com o resultado, o PSG chegou a 77 pontos no Campeonato Francês e abriu 20 de vantagem para o segundo colocado, Lille, que perdeu para o Monaco na rodada. O Olympique, do atacante italiano Balotelli, continua na quarta colocação, com 47.

O PSG não precisou ter mais posse de bola e finalizar mais vezes para vencer. Foi efetivo e contou com o talento de Di Maria e Mbappé para triunfar. O jovem, de 20 anos, fez o primeiro, nos acréscimos do primeiro tempo, após passe magistral de Di Maria. Foi o 26º gol de Mbappé no Francês, artilheiro isolado do torneio.

Valere Germain empatou para o Olympique na volta do intervalo, mas Di Maria entrou em cena. O meia argentino recolocou o PSG em vantagem com um bonito chute colocado, causou a expulsão do goleiro Mandanda e sacramentou o triunfo em cobrança de falta precisa.

O PSG, porém, terminou o jogo com algumas preocupações, pois Daniel Alves precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por causa de dores no joelho, problema que pode tirá-lo da seleção brasileira nas Datas Fifa de março. E o belga Thomas Meunier também foi trocado na etapa inicial por causa de lesão.

Nas outras três partidas deste domingo, o Lyon, terceiro colocado, a quatro pontos do vice-líder, venceu o Montpellier por 3 a 2, o Reims bateu o Nantes pelo placar de 1 a 0 e Bordeaux e Rennes empataram em 1 a 1.