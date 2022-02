Di Maio e Blinken analisam conflito entre Rússia e Ucrânia

ROMA, 19 FEV (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, se reuniu neste sábado (19) com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à margem da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, para discutir as tensões entre Rússia e Ucrânia.

O encontro foi confirmado pela Farnesina em um comunicado publicado em seu perfil oficial no Twitter, no qual informa que os dois fizeram uma “avaliação conjunta dos últimos desenvolvimentos da situação na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia”.

O chanceler italiano está em Munique para participar da reunião ministerial extraordinária do G7, organizada pela presidência alemã. O conflito entre os russos e ucranianos está no centro da cúpula, cujo objetivo é fortalecer a coordenação para conseguir uma desescalada das tensões e uma solução pacífica, sustentável e duradoura da crise.

De acordo com o governo italiano, Di Maio informará aos seus homólogos sobre as conversas tidas durante sua viagem a Kiev e Moscou, na qual encorajou as partes a buscar uma solução diplomática. (ANSA)

