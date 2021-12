DHL encomenda 100 caminhões autônomos da TuSimple e Navistar dos EUA

Por Tina Bellon

AUSTIN, Texas (Reuters) – A DHL Supply Chain fez um pedido nos Estados Unidos de 100 caminhões equipados com tecnologia de direção autônoma da TuSimple e fabricados pela Navistar, para expandir sua frota de caminhões sem motorista na cadeia de abastecimento.

A DHL, unidade do Deutsche Post, disse que a parceria está em fase inicial e espera implantar a tecnologia sem motorista em várias regiões fora dos EUA no futuro.

O provedor de logística, que também tem parcerias com outras empresas de direção autônomas, começou a trabalhar em um piloto com a TuSimple, com sede na Califórnia, no início deste mês, para transportar entre Dallas e San Antonio, no Texas.

Os novos caminhões, com entrega prevista para a DHL entre 2024 e 2025, serão de propriedade da empresa de logística e equipados com tecnologia autônoma desde o início.

A TuSimple irá então fornecer seus serviços para a DHL com base em assinatura como parte de um plano de negócios de longo prazo. “A adaptação do caminhão é simples”, disse o presidente-executivo da TuSimple, Cheng Lu.

A TuSimple fez parceria no ano passado com a Navistar para co-desenvolver caminhões autônomos a partir de 2024. A Navistar ficou com uma participação minoritária na TuSimple.

A DHL poderá ter o mesmo tipo de parceria com outros fornecedores em diferentes regiões.

Em outubro, a DHL apresentou uma reserva para 100 caminhões com a rival da TuSimple, Embark Trucks, e disse que faria outras encomendas com outro provedor então não identificado.

O pedido da DHL eleva o total de reservas de caminhões da TuSimple para quase 6.900. A empresa já tem uma parceria com a UPS e disse que pretende remover os motoristas de segurança de seus caminhões em uma rota de teste de 130 km entre Tucson e Phoenix, no Arizona, nos próximos meses.

