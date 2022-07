Dhiovanna Barbosa mostra novas tatuagens e diz: ‘Já deu a cota para mim’

Dhiovanna Barbosa mostrou as novas tatuagens para seus seguidores nesta sexta-feira (15). A irmã de Gabigol fechou as costas, o que quer dizer que ocupou boa parte do espaço do local. Ela contou que o projeto foi feito para ornar com as tatuagens que já tinha.

Agora, de um lado, a influenciadora tem o desenho de duas bocas se beijando. A tatuadora usou a técnica do pontilhismo. Já do outro lado o desenho do rosto de uma mulher.

Apesar de ter ficado feliz com o resultado, Dhiovanna disse que não quer mais sentir dor. “Vai demorar muito tempo para eu fazer outra tatuagem porque já deu a cota para mim. Eu, quando me empolguei, fechei o braço inteiro, fechei a perna. Mas eu não consigo mais gostar de sentir dor. Antes eu gostava de fazer piercing, tatuagem. Agora eu não tenho mais saco, não tenho mais paciência para sentir dor, eu me estresso”, revelou.