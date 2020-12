Dheimison comenta trajetória da Portuguesa até final da Copa Paulista Goleiro atuou em 11 jogos e não foi vazado em oito deles, tendo levado apenas quatro gols; Lusa enfrenta o Marília neste domingo, às 15h

O fato de a Portuguesa estar na final da Copa Paulista passa por muitos aspectos. Um deles com certeza é a boa fase da defesa, que é a menos vazada da competição. O goleiro Dheimison, que chegou ao clube nesta temporada, atuou em 11 oportunidades e ficou oito jogos sem levar gols.

– Fico muito feliz pelas oportunidades e por ajudar quando fui solicitado. Foi muito importante para mim ter essa sequência e espero fazer o meu melhor para conquistar os objetivos. É um ano especial para a Portuguesa, centenário do clube, e será maravilhoso poder dar ao clube e aos torcedores mais uma conquista – disse ele.

A Lusa entra em campo neste domingo pelo primeiro duelo da final da Copa Paulista diante do Marília, às 15h, no Bento de Abreu. A finalíssima acontece na quarta-feira, dia 23, às 19h, no Canindé. Por estar na decisão, a equipe já tem a certeza de que, em 2021, disputará um torneio nacional (o campeão escolhe antes do vice a opção de disputar a Série D ou Copa do Brasil na próxima temporada).

– Nós estamos trabalhando muito forte para conseguir o objetivo maior, que é o título. Desde sempre, pensando passo a passo, subindo degrau por degrau, e as coisas foram dando certo graças a um esforço coletivo. Diretoria, comissão técnica e o grupo todo estão de parabéns – iniciou sobre o assunto, e ainda complementou:

– Ficamos muito felizes com a classificação à final, a Portuguesa voltará a disputar um campeonato nacional, que é o lugar que ela merece estar, mas não queremos parar por aí. Vamos fazer de tudo para sair com essa conquista, respeitando muito nosso adversário – finalizou.

A Portuguesa chegou à final depois de eliminar o São Bernardo na rodada anterior. O primeiro jogo terminou em empate e o segundo em vitória por 3 a 0. Dheimison ganhou a posição de titular após atuações consistentes e foi herói da classificação à semifinal, quando defendeu a última cobrança na decisão por pênaltis diante do Água Santa.

