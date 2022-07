DG estreia no time principal do Botafogo e indica vaga contra o Atlético-MG Lateral-esquerdo sobe do sub-23, estreia na derrota para o América-MG e, sem Hugo, deve iniciar no duelo deste domingo, pelo Brasileirão

O placar e o desempenho do Botafogo foram para serem esquecidos, mas a noite – de forma individual – deverá ser lembrada por algum tempo por DG. O lateral-esquerdo fez a estreia no time profissional do Botafogo na derrota para o América-MG na última quinta-feira. O defensor também é cotado para iniciar contra o Atlético-MG, neste domingo, pelo Brasileirão.

Hugo, titular da posição, está suspenso após ter sido expulso contra o Cuiabá, na última rodada. Fernando Marçal, recém-contratado, ainda não pode jogar porque a janela não abriu.

As opções de Luís Castro, portanto, são improvisar – Cuesta é canhoto é pode fazer a lateral-esquerda e Tchê Tchê já atuou de maneira providencial na posição em algumas partidas. O nome da posição é DG, lateral titular do time sub-23.

DG é cria das categorias de base do Resende e se destacou no último Campeonato Carioca. A diretoria do sub-23 o contratou para o time que disputa o Brasileirão de Aspirantes. Com destaque, ele foi um dos primeiros jogadores a treinar com o time profissional e logo entrou no radar de Luís Castro.

Além de ter estreado pelo time principal, o jogador de 21 anos sequer foi relacionado para a partida do Botafogo no Brasileiro de Aspirantes desta sexta-feira, contra o Náutico. Ele vai permanecer no plantel profissional e briga pela vaga entre os titulares.

Em pouco mais de 15 minutos contra o Coelho, DG acertou 11 passes (92% de aproveitamento), deu um passe decisivo, fez um cruzamento, venceu um duelo no chão e deu um desarme. Os dados são do “SofaScore”.

