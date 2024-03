DFC assina financiamento de US$ 470 milhões com Stone para antecipar recebíveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/03/2024 - 19:28 Para compartilhar:

A Corporação Financeira dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (DFC, na sigla em inglês) assinou nesta quarta-feira, 13, um contrato de financiamento de quase US$ 470 milhões – ou R$ 2,3 bilhões – com a empresa brasileira de meios de pagamentos Stone.

Os recursos, conforme já tinha sido divulgado três meses atrás, quando foi anunciado o compromisso de financiamento, serão destinados à antecipação de recebíveis com foco em micro, pequenas e médias empresas.

A formalização do contrato aconteceu durante a visita do diretor-presidente da agência do governo dos Estados Unidos, Scott Nathan, a São Paulo, onde a DFC está abrindo um escritório, o primeiro na América Latina, para ampliar financiamentos no Brasil. A agência apoia o setor privado fora dos Estados Unidos, sendo que o financiamento de negócios de interesse de grupos americanos é uma preferência, mas não um requisito.

Conforme a DFC, o instrumento firmado com a Stone vai liberar capital de giro para o crescimento de negócios, principalmente, liderados por mulheres ou de regiões de baixa renda.

Durante a assinatura do contrato com a Stone, na sede da Amcham, Nathan disse que financiar pequenos e médios negócios é fundamental ao crescimento econômico e está no centro da atuação da DFC. “É parte das políticas do governo dos Estados Unidos e da administração Biden Joe Biden apoiar a inclusão financeira, com vista ao desenvolvimento econômico nos países onde trabalhamos”, disse o CEO da agência.

Conforme Nathan, de um total próximo a US$ 10 bilhões na América Latina, a agência já tem cerca de US$ 1,7 bilhão em investimentos, entre financiamentos e participações em empresas, em diferentes setores no Brasil, desde mobilidade à mineração de níquel e cobalto. “Mas queremos aumentar isso”, disse o diretor da agência, ao falar das pretensões da DFC com o escritório na capital paulista.

