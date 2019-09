DF: vídeo mostra jovens seminuas dançando com arma em banheiro de escola

Um vídeo está circulando nas redes sociais com quatro adolescentes seminuas dançando sob a mira de uma arma em um banheiro de uma escola pública em Ceilândia (DF). As imagens, segundo o UOL, foram gravadas na manhã da última sexta-feira (30) e as jovens têm entre15 e 18 anos.

O diretor da escola, Jairton Câmara, ao tomar conhecimento das imagens, encaminhou o vídeo para os responsáveis das meninas. A arma, segundo ele, é de brinquedo e pertence a um aluno maior de idade que não estava presente no vídeo. O rapaz emprestou o objeto para a irmã de uma das jovens.

“Fiquei bem surpreso quando vi as imagens, até porque as meninas sempre foram tranquilas e nunca deram problema aqui. O aluno dono do brinquedo não sabia que as estudantes iriam gravar aquele tipo de vídeo”, afirmou o diretor.

Os pais das jovens envolvidas foram chamados pelo colégio e encaminhados até a Delegacia da Criança e do Adolescente. A arma de brinquedo foi apreendida, mas ninguém ficou detido. O diretor afirmou ao UOL que todos os envolvidos foram suspensos das atividades escolares por três dias.