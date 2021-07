DF: Suspeito de feminicídio estuprava mãe e filha na mesma cama

A Polícia Militar prendeu no sábado (3) Ismael Pereira da Silva, de 33 anos, acusado de matar a companheira Simone Xavier Nogueira, de 41 anos, com um tiro de espingarda, na Cidade Estrutural (DF). De acordo com a PM, a vítima foi encontrada morta dentro do banheiro da casa onde morava. As informações são do portal Metrópoles.

Conforme as investigações, Simone e a filha, de 19 anos, passaram anos sendo abusadas, e mantidas sob o domínio do homem. Conhecido traficante da região, Ismael construía armas artesanais e costumava testá-las nos pés e mãos das duas mulheres.

De acordo com investigações da 8ª Delegacia de Polícia (SIA), ambas também eram obrigadas a deitar na mesma cama com o agressor. Após violentar uma, a outra era estuprada.

Segundo a PM, a corporação foi acionada por vizinhos que ouviram o som de um disparo de arma de fogo. Simone estava com o neto no colo quando foi atingida pelo disparo. Após rondas na região, o suspeito foi localizado e preso.

