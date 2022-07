DF: Servidor afastado do INSS é preso com arquivos de pornografia infantil

Um homem de 40 anos foi preso nesta terça-feira (12) durante a 4ª fase da Operação Downloader, em Planaltina (DF). Conforme os agentes, o suspeito possuía cerca de 200 arquivos, entre fotos e vídeos, de pornografia infantil. Os arquivos serão encaminhados para análise no Instituto de Criminalística (IC). As informações são do R7.

De acordo com a polícia, o homem, que morava com os pais, é servidor afastado do INSS e atualmente trabalhava como patinador de supermercado.

O material pornográfico foi encontrado em notebooks, computadores e pen drives na casa. Conforme o delegado Dário Freitas, o homem acumulava os arquivos há pelo menos 5 anos para uso pessoal.

A pena prevista para quem armazena pornografia infantil varia de um a quatro anos de prisão. Se ficar comprovado que o suspeito transmitiu ou compartilhou os arquivos, ele pode responder por mais um crime.