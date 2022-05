DF: ‘Princesinha do Pó’ é procurada pela polícia por ser acusada de lavagem de dinheiro

Brenda Ohana Brito, de 25 anos, conhecida como “Princesinha do Pó”, é procurada pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), da Polícia Civil do Distrito Federal. Ela é acusada de lavar o dinheiro de uma organização criminosa e destruir provas. As informações são da coluna Na Mira, do Metrópoles.

A Justiça expediu o mandado de prisão temporária de Brenda. Como os agentes não a localizaram, ela foi considerada foragida.





Segundo as investigações, Brenda é namorada de Gilberto Cardoso, que era um dos líderes da organização criminosa e foi preso durante a Operação Sistema.

Ainda de acordo com a polícia, o grupo criminoso vendia cocaína e, com isso, conseguiu movimentar R$ 10,4 milhões nos últimos três anos.

Brenda chamou a atenção das autoridades por causa de altas transferências bancárias que eram superiores ao seu patrimônio. Além disso, ela passou por diversos procedimentos estéticos e cirúrgicos e curtia férias em praias paradisíacas e em hotéis de luxo.

Por estar foragida, Brenda foi incluída no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. Todos os aeroportos do país receberam o sinal de alerta para prendê-la caso embarque ou desembarque em algum estado.