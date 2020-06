DF: Parte de corpo humano é encontrada em estação de tratamento de esgoto

Partes de um corpo humano foram encontradas em uma estação de tratamento de esgoto da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). O cadáver foi descoberto na terça-feira (23) por uma funcionária que realizava a limpeza no local. As informações são do jornal Correio Braziliense.

Segundo a testemunha, a área de tratamento de esgoto tem uma elevatória e, por isso, os servidores são responsáveis por limpar dejetos que ficam presos na grade. Ao realizar a limpeza do local, a técnica identificou as pernas e um pé de um cadáver entre os dejetos da rede de esgoto.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Ainda não há confirmação se a vítima é homem ou mulher. As partes do corpo foram encaminhadas para perícia do Instituto de Medicina Legal (IML) e do Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA).

“A estação de tratamento engloba a área do Plano Piloto e do Guará, então, o caso pode ter ocorrido em qualquer área. Ainda, o corpo pode ter sido descartado inteiro e acabou sendo desmembrado na própria estação, que tem um maquinário de tratamento. Portanto, iremos aguardar os laudos periciais para descobrir quem é essa pessoa e, desse modo, iniciar as investigações”, afirmou o delegado Maurício Iacozzilli, adjunto da 1ªDP, ao Correio Braziliense.

