DF: novo governador diz que prioridade será melhorar saúde e segurança

Após missa no Santuário Dom Bosco, em Brasília, o governador eleito do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, acabou de chegar à Câmara Legislativa, onde tomará posse.

Antes, ao chegar para a missa, Ibaneis disse que sua prioridade será melhorar a saúde pública do DF e a segurança pública, com ampliação de policiais nas ruas, chamando para atuar aqueles que já estão na reserva. Ele também quer atrair novas empresas e lançar editais para as obras públicas a fim de gerar mais empregos.

A cerimônia de transmissão do cargo do atual governador Rodrigo Rollemberg será logo mais, em frente ao Palácio do Buriti. Em seguida, o novo governador dará posse ao secretariado.

À tarde, Ibaneis participará da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro.