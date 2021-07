DF: Mulher mantida em cárcere é resgatada após passar bilhete por baixo da porta

A Polícia Militar do Distrito Federal resgatou na terça-feira (29) uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado em Brasília. De acordo com a PM, a vítima ligou para a corporação para pedir ajuda.

Na sequência, uma equipe foi até o endereço. Policiais militares do 3º Batalhão bateram na porta, mas ninguém atendia. Após algumas tentativas de contato, um bilhete foi jogado por baixo da porta com a seguinte mensagem: “Estou trancada! Aqui está cheio de arma! Hoje já houve agressão! Ele tem problemas psiquiátricos também!”.

Em seguida, os policiais acionaram o Batalhão de Operações Especiais e passaram a tentar negociar com o homem. As equipes do 3º Batalhão continuaram tentando estabelecer contato até que o suspeito apareceu na porta. Ele insistiu que estava tudo bem, mas não queria que os policiais vissem a mulher alegando que ela estava deitada.

Diante da situação, os policiais entraram na casa. A mulher estava no sofá e indicou onde o homem mantinha várias armas que, segundo ela, eram usadas para ameaçá-la caso tentasse sair ou entrar em contato com alguém. Os objetos apreendidos eram simulacros de armas de fogo e airsoft.

O casal foi levado à 5ª Delegacia onde a ocorrência foi registrada como violência contra a mulher e cárcere privado. O homem foi preso.

