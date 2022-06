DF: Mulher conhecida como ‘Vovó do Pó’ é presa em flagrante por tráfico de drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma idosa de 68 anos, que não teve a identidade revelada, por tráfico de drogas. A prisão, que aconteceu na última segunda-feira (30), foi da senhora conhecida como “Vovó do Pó”. As informações são do site R7.

O tráfico de drogas acontecia na região do Sol Nascente, em um bar onde ela alcançava os clientes. O local passou a ser monitorado por agentes da polícia, que flagraram um usuário comprando crack no estabelecimento. Com isso, a mulher de 68 anos foi presa.





No local, a polícia ainda achou mais pedras de crack de R$ 81. Segundo informações da Polícia Civil, ela também já foi presa em 1984, mas o crime não foi revelado. Agora, a senhora vai passar por uma audiência de custódia.