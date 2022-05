DF: Mulher agride e fratura braço de estudante de 11 anos em frente a uma escola

Uma criança de 11 anos foi agredida em frente a uma escola de Planaltina, no Distrito Federal, com um puxão de cabelo e um soco. O caso aconteceu na última segunda-feira (16) e foi flagrado por câmeras de segurança. As informações são do G1 e da TV Globo.

Com a agressão, o braço esquerdo da menina foi quebrado. O caso é agora investigado como lesão corporal. De acordo com o pai, a filha tinha acabado de descer do ônibus com duas amigas quando a mulher achou que a estudante “estivesse rindo dela”, perseguindo-a e falando palavrões.





“Nunca, nem eu nem minha esposa batemos nela, e vem uma de fora fazer isso. Eu tô muito abalado e, quando a gente toca nesse assunto, ela começa a chorar”, disse o pai da menina.

A direção da escola afirma que “prestou todo o apoio à aluna”, informações que foi desmentida pelo pai da estudante.

“As amiguinhas bateram no portão pedindo socorro pro porteiro. A escola era pra ter acionado a polícia, mas o porteiro disse que, do portão pra fora, não era problema dele. No início, não quis nem deixar a menina entrar”, afirmou.

As colegas da menina disseram que a mulher tem pouco mais de 20 anos e ninguém a conhecia. Apesar do braço quebrado e engessado, ela voltou para a escola nesta terça-feira (17).