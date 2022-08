DF: Motorista bêbado foge de acidente e atropela duas pessoas

Da Redação 08/08/2022 - 14:49 Compartilhe

O motorista Nailson Matos Lima, de 27 anos, foi preso após atropelar um pedestre e um ciclista, que estavam em uma calçada, na QNN 24 de Ceilândia (DF), no domingo (7). De acordo com um laudo do Instituto Médico Legal (IML), o jovem estava dirigindo embriagado. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Militar, antes dos atropelamentos, o motorista já tinha se envolvido em outro acidente com um carro de aplicativo. Ele havia discutido com o outro condutor e fugiu do local em alta velocidade.

As vítimas atropeladas foram identificadas como Alexandre Batista de Araújo, de 50 anos, e Gabriela Alencar de Souza, de 26. Com escoriações no corpo, eles foram encaminhados para os hospitais regionais de Ceilândia e Taguatinga.

Nailson se recusou a fazer o teste do bafômetro e precisou ser contido por testemunhas até a chegada da PM. No carro foram encontrados um copo e latas de cerveja. “[O motorista] apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala arrastada, e em nenhum momento negou que havia bebido bebida alcóolica”, disse o sargento William Geovanny, da PMDF.