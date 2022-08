DF: Morador ameaça funcionário de prédio após deixar carro torto em vaga de garagem

Da Redação 13/08/2022 - 21:07 Compartilhe

O garagista de um condomínio em Águas Claras, no Distrito Federal, foi alvo de xingamentos e ameaçado de morte por um morador depois de pedir para que ele estacionasse corretamente seu carro em uma vaga na garagem do prédio. As informações são do UOL.

O homem procurou a polícia para informar as ameaças, que aconteceram em 24 de junho, mas a repercussão do caso aconteceu nesta semana, depois que imagens do ocorrido serem divulgadas.

No vídeo, o garagista informa ao morador Rossini Silva, do Condomínio Edifício Tropical, que seu carro estava fora da vaga, e o homem grita com ele, ameaçando bater no trabalhador e até de “dar um tiro na cara” dele.

“O carro não estava torto. Se você ligar do jeito que você ligou, vou descer e vou te dar um tiro na cara. Você sabe quem eu sou? Não ligue mais, senão vou ter que te quebrar inteiro”, diz o morador, que fez xingamentos xenofóbicos. “Você é Ceará?”, perguntou o morador.

Na manhã seguinte ao ocorrido, a vítima e a síndica do condomínio foram até a polícia e registraram um boletim de ocorrência por difamação, injúria e ameaça.