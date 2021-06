DF: Instalação de bandeira do Brasil em condomínio gera briga de moradores

A instalação de um mastro com uma bandeira do Brasil em frente a um condomínio de Sobradinho II, no Distrito Federal, gerou polêmica entre moradores locais. As informações são do UOL.

Segundo a reportagem, um grupo de 30 vizinhos, a partir da iniciativa de um dos moradores, Haroldo Assad Carneiro, que é general da reserva, dividiu o valor total da obra, orçada em R$ 2.700 para a instalação do mastro, erguido no dia 2 de junho na entrada do condomínio Vivendas Bela Vista, com mais de 700 casas. O problema é que um outro grupo de condôminos não gostou da ideia.

A administração do condomínio decidiu suspender a instalação em um primeiro momento e consultou a Administração Regional de Sobradinho II, que é responsável por disciplinar a ocupação da área pública de uso comum. O órgão decidiu que a bandeira poderia ser instalada, mas fora da área privativa do condomínio.

O síndico do condomínio decidiu convocar uma assembleia geral extraordinária com os moradores para tratar sobre a retirada do mastro de 12 metros de altura, mas a votação ficou em 96 votos pela manutenção e 85 contra.

Assad Carneiro, diz que os vizinhos alegam que a bandeira vem sendo usada como propaganda do Governo Federal. “Eu não compreendo que alguns brasileiros possam não gostar da bandeira do Brasil”, disse o general da reserva.

Ao UOL, o servidor público Claudio Valério diz que o problema não foi a instalação da bandeira, mas a decisão de montá-la sem consultar os outros moradores.

“Houve clara violação à convenção do condomínio. Não é uma questão de sermos ou não patriotas. Como podem questionar a brasilidade de qualquer um que seja e de se acharem mais que os outros, quando a questão, está evidente, é nada mais que uma agressiva motivação política?”, criticou Valério.

Ainda de acordo com o UOL, o servidor e outros moradores também contestam a validade da autorização da Administração Regional de Sobradinho, que acreditam ser ilegal porque foi concedida sobre área já ocupada pelo condomínio e de forma onerosa, oprimindo os condôminos que não concordam com a instalação do mastro com a bandeira.

O síndico do condomínio foi procurado pela reportagem e não quis dar entrevista, mas disse que o assunto está pacificado.

Veja também