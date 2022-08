DF: Homens usam barras de ferro para queimar vítima durante assalto

Da Redação 08/08/2022 - 14:58 Compartilhe

Duas pessoas foram presas nesta segunda-feira (8) suspeitas de agredir e assaltar um homem de 32 anos, perto da passarela de travessia para pedestres da Epia, no Cruzeiro (DF). Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu no domingo (7), quando os suspeitos apanharam uma faca e uma barra de ferro que estavam perto de uma fogueira e se aproximaram da vítima. As informações são do R7.

A dupla usou o ferro quente para queimar a barriga, os braços e a mão do homem. Na sequência, a vítima foi esfaqueada na região do abdômen. Os criminosos fugiram levando a carteira dele com R$ 150.

O homem foi socorrido e informou à polícia as características dos fugitivos, que foram localizados perto de um supermercado. Na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), a vítima reconheceu a dupla. Com os suspeitos, a polícia encontrou as roupas usadas na hora do crime e as armas.

A dupla já tinha passagens pela polícia, e agora os dois devem responder por roubo qualificado.