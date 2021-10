DF: Homens invadem casa, amarram mulheres e criança e fogem com R$ 100 mil

Dois homens roubaram uma casa e levaram R$ 100 mil em espécie, além de outros pertences dos moradores, na segunda-feira (4), no Setor de Chácaras do Riacho Fundo, no Distrito Federal. De acordo com as vítimas, no momento do assalto duas mulheres e uma criança, de 9 anos, estavam no imóvel e teriam sido amarradas pelos assaltantes.

Conforme as investigações, a dupla estava armada com uma faca. Eles entraram no imóvel pela porta dos fundos. Após 30 minutos, os dois saíram carregando malas e sacolas.

Durante a ação, a dupla roubou computadores e celulares, além de mais de R$ 100 mil. A Polícia Civil do DF está investigando o caso e tenta identificar os suspeitos.

