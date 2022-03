DF: Homem tenta atirar três vezes em segurança de bar, e arma falha

Um homem foi preso por tentativa de homicídio na terça-feira (1º), após ter tentado disparar por três vezes uma arma contra um segurança de um bar em Vicente Pires, no Distrito Federal, e o revólver ter falhado. As informações são do R7.

Segundo a reportagem, o suspeito estava bêbado quando entrou em uma briga com outros clientes do estabelecimento. Quando o segurança do bar tentou interferir na confusão, o homem tentou atirar nele, mas a arma não disparou.

À Polícia Militar, o funcionário do bar disse que o suspeito o teria ameaçado e, depois da briga, saído do local prometendo que voltaria para terminar a discussão. Após a confusão, o suspeito fugiu a pé do local, mas foi encontrado pela PM.

Ele carregava uma pistola e 29 munições, e foi preso e encaminhado par a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que investiga o caso.

