DF: Homem esfaqueia policial ao ser preso por invadir casa de ex

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar após invadir a casa da ex-namorada e esfaquear um do policial na segunda-feira (9), em Samambaia (DF). De acordo com a PM, a vítima acionou a corporação após o ex invadir a casa dela armado com duas facas. As informações são do R7.





Conforme a mulher, o homem estava muito agressivo e quebrou vários objetos na casa. Uma equipe do 11º batalhão foi até o local e tentou negociar com o rapaz, que xingou os agentes e continuou ameaçando a ex.

Quando os PMs fizeram menção de entrar na casa, o agressor foi até a entrada e desferiu uma facada no pescoço de um dos policiais. Os dois entraram em luta corporal e o militar foi atingido no braço. No meio da briga, a lâmina de 20 centímetros se desprendeu do cabo e o homem entrou novamente no imóvel.

O policial ferido foi socorrido e a negociação recomeçou. Conforme a PM, o homem acabou concordando em se entregar. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, desacato e dano. O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul). Já o policial foi medicado e passa bem.