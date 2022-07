DF: Homem é esfaqueado e acaba preso por dívida de pensão

A Polícia Militar prendeu dois homens após uma briga de bar em Samambaia (DF), no sábado (23). De acordo com a corporação, um dos detidos foi acusado de tentativa de homicídio qualificado após esfaquear o braço e o abdômen da vítima. As informações são do R7.







O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). No entanto, após receber alta, ele também foi detido por possuir um mandado de prisão por atraso no pagamento de pensão alimentícia.

Ainda segundo a polícia, os dois homens estavam em uma distribuidora de bebidas, quando iniciaram a discussão. O caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).