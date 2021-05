DF: Furto de telhas termina em assassinato de garoto de 13 anos

O adolescente Djonathan Kauan, de 13 anos, e o jovem Maycon Gomes, de 21, foram assassinados no sábado (15), em Sobradinho (DF). De acordo com a polícia, o suspeito do duplo homicídio é Vitor Damasceno Viana, de 36 anos, que fugiu após o crime. As informações são do Uol e da TV Globo.

Conforme as investigações, as vítimas foram mortas por causa de uma acusação de furto de telhas. Segundo Alexandre Barros, de 17 anos, ele estava andando com Djonathan e Maycon no assentamento Dorothy quando um veículo parou e abriu fogo contra eles.

Alexandre foi socorrido, passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. Já Djonathan e Maycon não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia, um dia antes do crime, o suspeito acusou Alexandre de furtar telhas. Em resposta, o rapaz “teria apontado para o suspeito uma arma de fabricação caseira”.

A Polícia Civil revelou que todos os envolvidos no crime possuem passagens por crimes anteriores. Vitor estava em liberdade provisória, após ter sido preso por roubo à mão armada e tentativa de homicídio.

“O suspeito se demonstra um criminoso contumaz. Agora, esperamos que ele seja preso e fique um bom tempo atrás das grades”, afirmou o delegado Hudson Maldonado, delegado chefe da 13ª DP, para a TV Globo.

