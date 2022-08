DF: Criança de 10 anos morre em acidente causado por policial de folga

Da Redação 16/08/2022 - 15:24 Compartilhe

Um menino de 10 anos morreu nesta terça-feira (16), após um acidente entre dois carros na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), no Distrito Federal. O carro em que a criança estava com os pais chegou a capotar na pista. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Militar, o motorista que causou o acidente é o policial militar Carlos Roberto de Carvalho Neto, de 26 anos, que estava de folga. Segundo os agentes, dentro do carro dele havia uma garrafa de cerveja vazia.

No entanto, a PM não realizou o teste do bafômetro. De acordo com a corporação, o motorista passou por um exame clínico às 5h, que não constatou embriaguez. Por isso, o policial foi liberado.

O Corpo de Bombeiros informou que os pais da menina, uma mulher de 40 anos e um homem de 41 anos, foram socorridos e levados para o Hospital de Base (IHBDF). Familiares informaram que o casal está bem.

Em nota ao G1, a PM informou que o militar foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro. “Os policiais levaram o condutor do veículo à 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas. Lá os policiais emitiram o laudo de recusa e informaram ao delegado de polícia, que solicitou o encaminhamento do motorista ao Instituto Médico Legal’, informou a corporação.