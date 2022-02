DF: Carro invade canteiro, capota e atinge poste de alta tensão

Um poste de alta tensão foi derrubado por um carro na madrugada desta segunda-feira (28) na BR-020 em Planaltina, no Distrito Federal. O veículo saiu da via em direção ao canteiro, capotou e na sequência atingiu a base de energia elétrica. As informações são do G1.

O Corpo de Bombeiros informou que três pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Nenhum dos ocupantes precisou ser socorrido até uma unidade de saúde.

Os militares disseram ainda que, ao chegar no local, dois ocupantes do veículo estavam fora do carro. Ambos receberam os primeiros atendimentos e informaram que o motorista tinha ido embora.

Com o acidente, a via precisou ser interditada totalmente. Dessa forma, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou um esquema para desviar o trânsito local. A Neonergia foi acionada e desligou a rede elétrica local para não causar maiores danos.

A Neonergia foi acionada e desligou a rede elétrica local para não causar maiores danos.

