DF: Bebê é encontrado morto em hotel e pais são presos pela polícia

A Polícia Militar prendeu os pais de um bebê encontrado morto em um hotel de Ceilândia (DF) nesta sexta-feira (3). De acordo com a PM, o pai da criança acionou o Corpo de Bombeiros após acordar e perceber que o filho não reagiu ao ser balançado. As informações são do Correio Braziliense.

Segundo o subtenente Eduardo Lima, da PM, os pais foram presos pois não esboçaram nenhuma reação pela morte da criança. “A mãe só foi chorar quando o pai foi detido, mas se lamentou por ele, não pelo bebê”, disse o subtenente ao Correio.

De acordo com a polícia, a família morava no hotel em um quarto sujo, com mais uma filha de 3 anos. A criança foi levada para o Conselho Tutelar. Ainda conforme o Correio, os pais da criança pediam dinheiro em semáforos e mercados durante o dia. O bebê teria nascido no local, prematuro, desnutrido e em condições precárias. Ele era recém-nascido e completaria 30 dias de vida no próximo domingo.

O casal e o dono do hotel estão prestando depoimento na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte). Ainda segundo a PM, o casal será autuado por maus-tratos com resultado morte. Se condenado, pode pegar de 4 a 12 anos de reclusão.

