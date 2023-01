DF: Arma do GSI roubada durante invasão no Planalto é achada pela polícia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2023 - 14:01 Compartilhe

A Polícia Militar conseguiu recuperar uma das armas roubadas do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), durante a invasão ao Palácio do Planalto, no domingo (8). De acordo com a PM, um lançador de eletrodos (tipo Taser) da Presidência da República foi encontrado na área verde do Eixo Monumental horas depois dos atos terroristas.





Segundo a PM, a arma já foi devolvida ao GSI. A sala onde as armas estavam guardadas, localizada no térreo do prédio, não tinha cofre de proteção para as armas.

Ainda conforme a PM, as investigações sobre o roubo das outras armas estão sendo realizadas pelo GSI. As autoridades já iniciaram as buscas para localizar e recuperar as armas furtadas, além de prender os responsáveis pelo crime.

Além disso, a segurança da Presidência da República está sendo reforçada e medidas de segurança estão sendo tomadas para evitar novos incidentes.





