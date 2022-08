DF: Adolescente imita macaco após ser advertido por porteiro em prédio

Da Redação 22/08/2022 - 9:31 Compartilhe

O porteiro de um prédio foi vítima de injúria racial, na sexta-feira (19), por um adolescente, no Cruzeiro (DF). De acordo com Gláucio João da Silva, de 48 anos, o menino imitou e reproduziu sons de macaco, depois de ter sido repreendido por estar andando de bicicleta no pilotis do prédio.

O porteiro registrou o caso na 3ª Delegacia de Polícia. Em depoimento, ele contou que o adolescente estava com outro menino andando de bicicleta no local. No entanto, a “situação é proibida segundo o regimento interno do prédio”, por isso, o porteiro chamou a atenção dos dois.

Ainda segundo o funcionário, um dos meninos parou, mas o outro continuou a se movimentar com a bicicleta no pilotis, ignorando a advertência. Em seguida, o adolescente começou a zombar de Gláucio, passando perto da portaria fazendo som de macaco.

O delegado responsável pelo caso, Douglas Fernandes, informou ao G1 que a Polícia Civil já identificou o adolescente de 13 anos. O caso seguirá para a Delegacia da Criança e do Adolescente.