DF: Adolescente é executado com tiro na cabeça

Um adolescente de 16 anos foi executado com um tiro na cabeça no domingo (26) em Samambaia, no Distrito Federal. O crime ocorreu em frente a uma distribuidora de bebidas. O irmão da vítima também foi alvejado, mas conseguiu fugir. As informações são do jornal Correio Braziliense.

Imagens de uma câmara de segurança mostram o momento em que um homem com máscara e uma arma em punho pede para os dois rapazes e as duas meninas que os acompanhavam virarem de costas. Em seguida, ele ordena que o grupo se agache. Depois, dispara na cabeça do adolescente. As duas mulheres fugiram.

O irmão do rapaz correu para o lado oposto e foi perseguido pelo homem, que disparou várias vezes contra ele. O jovem chegou a cair, mas seguiu fugindo.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o rapaz foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) investiga o caso.