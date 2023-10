Dezessete caminhões com ajuda humanitária entram em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/10/2023 - 9:05 Para compartilhar:

Dezessete caminhões com ajuda humanitária atravessaram neste domingo (22) a passagem de Rafah, do Egito em direção à Faixa de Gaza, o segundo comboio em dois dias a entrar no território palestino desde o início da guerra entre Israel e Hamas, constatou a AFP.

Mais de 100 caminhões com ajuda humanitária aguardam autorização para entrar na Faixa de Gaza, bombardeada e cercada por Israel desde o ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas em território israelense em 7 de outubro. Dezenas de pessoas com passaportes estrangeiros aguardam do lado palestino para entrar no Egito.

