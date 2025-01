Dezenas de pessoas morrem pisoteadas em festival hindu na Índia

NOVA DELI, 29 JAN (ANSA) – Ao menos 39 pessoas morreram durante um tumulto no festival Maha Kumbh Mela, o principal do hinduísmo, ocorrido em Prayagraj, no norte da Índia, nesta quarta-feira (29).

No entanto, segundo a mídia local, o número de vítimas pode chegar a uma centena devido ao caos que se instalou antes do amanhecer, quando milhares de devotos ultrapassaram as barricadas de segurança da polícia em direção ao ponto de confluência dos rios Ganges e Yamuna, onde o banho é sagrado, pisoteando peregrinos que dormiam ou descansavam no chão.

Dentre os feridos está um grupo de cerca de 30 mulheres que aguardava a alvorada para realizar o mergulho.

A multidão no local do Maha Khumba Mela foi maior do que a habitual, porque o dia de hoje, 29 de janeiro, denominado Mauni Amavasya, é considerado propício para banhos rituais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, enviou condolências aos familiares das vítimas, acrescentando que o ocorrido “é extremamente triste”.

O evento, que tem duração de 45 dias e segue até 26 de fevereiro, costuma receber 400 milhões de pessoas, segundo as autoridades. Até terça-feira (28), quase 200 milhões de fiéis já haviam comparecido ao ritual, que começou há duas semanas.

O festival Maha Khumba Mela, que ocorre a cada 12 anos, prevê que os peregrinos realizem um banho de purificação nos rios sagrados para se livrar dos pecados. (ANSA).