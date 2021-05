Dezenas de estudantes são vítimas de novo sequestro na Nigéria

ROMA, 31 MAI (ANSA) – A Nigéria registrou mais um rapto de dezenas de estudantes neste domingo (30), informa a mídia local.

A quantidade de crianças e adolescentes ainda é desconhecida, mas a escola Salihu Tanko Koranic registrava a entrada de 200 estudantes no momento do ataque e o governo estima que cerca de 100 foram sequestrados.

“Os criminosos liberaram 11 crianças, que eram muito pequenas para caminhar sozinhas”, informou ainda o governo nigeriano, ressaltando que os libertos tinham entre 4 e 12 anos. Ainda em seu comunicado, há a informação de que muitos conseguiram fugir da ação violenta de “homens armados”.

A confirmação de um novo sequestro ocorreu menos de 24 horas depois da libertação de 14 estudantes no estado de Kaduna, no norte do país, que ficaram 40 dias em cativeiro. Outros cinco foram assassinados pelos milicianos porque as famílias e o governo local não queriam pagar os resgates.

A mídia local afirma que as famílias pagaram cerca de 357 mil euros para conseguir liberar seus filhos. Um cálculo da imprensa aponta que, desde dezembro de 2020, mais de 730 crianças e adolescentes foram sequestrados em diversas áreas do país.

Os crimes ocorrem como uma forma dos grupos de milícias arrecadarem dinheiro para manter seus ataques terroristas.

