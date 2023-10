Dezenas de estrangeiros mortos, feridos, ou sequestrados pelo Hamas em Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2023 - 14:59 Compartilhe

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram assassinados, feridos, ou feitos reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islâmico palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 900 mortos do lado israelense.

Vários deles participavam de uma festa “rave” no deserto perto da fronteira com a Faixa de Gaza, onde pelo menos 250 pessoas morreram.

Confira a seguir o balanço divulgado até agora.

– Brasil: um morto –

O Itamaraty confirmou, nesta terça-feira, que um brasileiro morreu. Na véspera, o governo tinha confirmado que havia “três brasileiros desaparecidos”, todos também de nacionalidade israelense. Eles participavam do festival de música eletrônica perto da Faixa de Gaza. As autoridades não informaram se o brasileiro falecido era um dos desaparecidos.

– Peru: dois mortos –

A Chancelaria peruana informou que dois cidadãos morreram e que três estão desaparecidos.

– Tailândia: 18 mortos –

Pelo menos 18 tailandeses morreram no território israelense, nove ficaram feridos, e 11 foram sequestrados, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Cerca de 5.000 tailandeses foram retirados das zonas de risco, acrescentou a mesma fonte.

Em Israel, residem cerca de 30.000 tailandeses que trabalham, sobretudo, na agricultura.

– Estados Unidos: 11 mortos –

O presidente americano, Joe Biden, confirmou na segunda-feira a morte de 11 americanos e disse ser “provável” que haja cidadãos dos EUA entre os reféns do Hamas.

O Departamento de Estado informou que há vários desaparecidos.

– Nepal: dez mortos –

O Nepal relatou que dez cidadãos foram assassinados na ofensiva, segundo o embaixador em Tel Aviv.

Outros quatro nepaleses estão hospitalizados em Israel, e a embaixada informou que um quinto cidadão do país asiático está desaparecido.





– Argentina: sete mortos, 15 desaparecidos –

A Chancelaria argentina confirmou a morte de sete argentinos e o desaparecimento de outros 15.

– França: oito mortos, 20 desaparecidos –

A ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, informou que oito franceses morreram no ataque e que há 20 desaparecidos, que provavelmente foram “sequestrados”.

– Ucrânia: dois mortos –

Duas mulheres ucranianas que viviam há anos em Israel morreram, informou o Ministério das Relações Exteriores de Kiev.

– Rússia: quatro mortos –

A embaixada de Moscou em Tel Aviv confirmou, nesta terça, a morte de quatro russos que também tinham cidadania israelense.

A missão diplomática informou que não há informações sobre cidadãos russos sequestrados, mas reportou que há seis desaparecidos.

– Reino Unido: dois mortos –

Dois homens de nacionalidade britânica morreram no ataque. Um deles foi identificado como Nathanel Young, 20 anos, que estava servindo ao Exército israelense.

O Ministério das Relações Exteriores informou que “um número significativo” de pessoas com dupla nacionalidade – britânica e israelense – se viu envolvido no ataque.





– Camboja: um morto –

O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, confirmou a morte de um estudante do país que se encontrava em Israel.

– Canadá: um morto, três desaparecidos –

O governo canadense informou a morte de um de seus cidadãos e o desaparecimento de outros três cidadãos.

– Alemanha: vários reféns –

Vários cidadãos alemães, que também têm nacionalidade israelense, foram sequestrados, declarou o Ministério das Relações Exteriores no domingo.

– Filipinas: cinco desaparecidos –

O embaixador filipino em Israel informou nesta terça que compatriotas estão desaparecidos.

– Áustria: três desaparecidos –

O Ministério das Relações Exteriores da Áustria declarou, nesta terça, que três cidadãos com dupla nacionalidade que estavam no sul de Israel podem estar entre os sequestrados.

– Espanha: dois desaparecidos –

Há dois espanhóis “afetados” pelo ataque do Hamas, informou o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, que não deu detalhes sobre eles. Segundo a imprensa local, estão desaparecidos.

– Paraguai: dois desaparecidos –

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai informou no domingo sobre o desaparecimento de dois cidadãos paraguaios residentes em Israel.

– Chile: uma desaparecida –

O presidente da Comunidade Chilena em Israel, Gabriel Colodro, disse à AFP que há uma pessoa desaparecida e que seu marido, cidadão espanhol, também tem paradeiro desconhecido.

O chanceler chileno, Alberto van Klaveren, informou, nesta terça-feira, a morte de três israelenses descendentes de chilenos.

– Colômbia: dois desaparecidos –

O embaixador de Israel na Colômbia indicou que dois cidadãos estão desaparecidos, após terem sido sequestrados.

A Chancelaria informou que recebeu “algumas solicitações de assistência para localizar dois nacionais do país, que, no momento do ocorrido, se encontravam em um festival perto da fronteira entre Gaza e Israel”.

– Itália: dois desaparecidos –

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que dois cidadãos, que também têm nacionalidade israelense, foram reportados como desaparecidos.

– Tanzânia: dois desaparecidos –

O embaixador da Tanzânia em Israel, Alex Kallua, informou à AFP que há dois cidadãos de seu país desaparecidos.

– Sri Lanka: dois desaparecidos –

O embaixador do Sri Lanka em Israel informou nesta terça que dois de seus cidadãos, um homem de 48 anos e uma mulher de 49, estavam desaparecidos.

– Panamá: cidadã desaparecida está a salvo-

O governo do Panamá informou que a cidadã panamenha Daryelis Denises Sáez Batista foi encontrada com vida em um abrigo. Seu marido, cidadão mexicano, também está a salvo.

– Irlanda: uma desaparecida –

Uma irlandesa, de 22 anos, que também tem nacionalidade israelense, está desaparecida.

