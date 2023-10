Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/10/2023 - 8:42 Compartilhe

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos, ou feitos reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 1.300 mortos do lado israelense.

Na Faixa de Gaza, as autoridades de saúde informam pelo menos 2.215 mortos nos bombardeios israelenses lançados em represália.

Confira a seguir o balanço divulgado até agora.

– Brasil: 3 mortos –

Um homem e uma mulher com dupla nacionalidade brasileira e israelense morreram no ataque do Hamas. Uma brasileira morreu na ofensiva, segundo o Itamaraty.

– Estados Unidos: 27 mortos e vários reféns –

Em um novo balanço, Washington informou que 27 americanos morreram.

O presidente Joe Biden havia informado na terça-feira que “entre os retidos pelo Hamas há cidadãos americanos”.

– Tailândia: 24 mortos e 16 reféns –

Pelo menos 24 tailandeses morreram em território israelense e 16 foram sequestrados, informou o Ministério das Relações Exteriores em Bangcoc.

Cerca de 30.000 tailandeses trabalham em Israel, principalmente em serviços ligados à agricultura.

– França: 15 mortos e vários desaparecidos –

A ministra das Relações Exteriores, Catherine Colonna, divulgou um novo balanço de 15 mortos na sexta-feira, acrescentando que “há desaparecidos (…) e talvez reféns também”.

Em um balanço anterior, as autoridades francesas indicaram 17 desaparecidos, incluindo 4 crianças.

– Nepal: 10 mortos e 1 desaparecido –

O Nepal relatou que dez cidadãos morreram no kibutz Alumim (sul), que foi atacado. Esse kibutz acolhia 17 estudantes tailandeses.

Um nepalês continua desaparecido.





– Argentina: 7 mortos e 15 desaparecidos –

A Chancelaria argentina confirmou a morte de sete argentinos e o desaparecimento de outros 15. Entre eles, estão dois irmãos, Iair e Eitan Horn, declarou seu pai, que teme que tenha sido “sequestrados e levados para Gaza”.

– Ucrânia: 7 mortos e 9 desaparecidos –

O Ministério das Relações Exteriores de Kiev confirmou que sete ucranianos morreram e que outros nove estão desaparecidos.

– Rússia: 4 mortos e 6 desaparecidos –

A embaixada de Moscou em Tel Aviv confirmou, na terça-feira, a morte de quatro russos que também tinham cidadania israelense.

A missão diplomática informou que não há informações sobre cidadãos russos sequestrados, mas reportou que há seis desaparecidos.

– Reino Unido: 4 mortos e vários desaparecidos –

Pelo menos quatro britânicos morreram. A embaixada de Israel em Londres confirmou na quarta-feira a morte de duas pessoas. Os outros óbitos foram confirmados pelas famílias.

Segundo a BBC, 17 britânicos, incluindo crianças, morreram, ou estão desaparecidos. O governo não confirmou esse número.

– Áustria: 3 mortos e 2 desaparecidos –

O Ministério das Relações Exteriores da Áustria declarou, na quinta-feira, que três cidadãos morreram e que dois seguem desaparecidos.





– Belarus: 3 mortos e 1 desaparecido –

A embaixada bielorrussa em Tel Aviv anunciou na quinta-feira que três de seus cidadãos morreram “em trágicas circunstâncias” e que há um desaparecido.

– Canadá: 3 mortos e 4 desaparecidos –

O governo canadense informou a morte de três de seus cidadãos e o desaparecimento de outros quatro.

– Filipinas: 3 mortos e 3 desaparecidos –

O embaixador filipino em Israel informou nesta sexta-feira que uma filipina de 49 anos morreu no festival de música. Além disso, outros dois filipinos morreram no ataque contra um kibutz na fronteira com Gaza. Outros três compatriotas estão desaparecidos.

– China: 3 mortos e 2 desaparecidos –

A Chancelaria chinesa anunciou na quinta-feira que “três cidadãos chineses morreram em enfrentamentos”. Outros dois estão desaparecidos, e há vários feridos.

– Peru: 2 mortos e 3 desaparecidos –

A Chancelaria peruana informou que dois cidadãos morreram e que três estão desaparecidos.

– África do Sul: 2 mortos –

O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul disse na sexta-feira que dois de seus cidadãos morreram em confrontos entre Israel e o Hamas.

– Romênia: 2 mortos –

A Romênia anunciou a morte de dois de seus cidadãos, incluindo um soldado romeno-israelense.

– Portugal: 1 morto e 4 desaparecidos –

Lisboa anunciou a morte de uma pessoa com nacionalidade portuguesa e israelense e o desaparecimento de outros quatro binacionais.

– Chile: 1 morta e 1 desaparecida –

A Chancelaria chilena informou a morte de uma cidadã do país. Outra chilena está desaparecida.

– Espanha: 1 morto e 1 desaparecido –

O Ministério espanhol das Relações Exteriores anunciou ontem o “falecimento da cidadã hispano-israelense Maya Villalobo Sinvany”, que, segundo a imprensa espanhola, era uma jovem que prestava serviço militar em um quartel perto da Faixa de Gaza.

Outro espanhol teria sido “afetado” pelo ataque do Hamas, indicou a mesma fonte. Segundo a imprensa local, ele estaria desaparecido.

– Colômbia: 1 morto e 1 desaparecido –

Bogotá anunciou a morte de um colombiano e constatou o desaparecimento de outro cidadão.

– Turquia: 1 morto e 1 desaparecido –

Ancara confirmou nesta sexta-feira a morte de um cidadão turco-israelense que vivia em Israel desde 1972. Outro cidadão turco está desaparecido.

– Austrália: 1 morto –

A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, informou a morte de uma australiana nos ataques.

– Honduras: 1 morto –

O vice-ministro das Relações Exteriores de Honduras, Gerardo Torres, disse à AFP que “está confirmado” que um hondurenho morreu na incursão do Hamas a uma comuna perto da Faixa de Gaza.

– Azerbaijão: 1 morto –

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta quarta que um azeri faleceu.

– Camboja: 1 morto –

O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, confirmou a morte de um estudante do país que se encontrava em Israel.

– Irlanda: 1 morto –

O governo irlandês confirmou na quarta-feira que uma irlandesa também com nacionalidade israelense, de 22 anos, morreu.

– Suíça: 1 morto –

Um cidadão suíço-israelense de quase 70 anos, estabelecido em Israel desde 2004, morreu no ataque, segundo o governo suíço.

– Alemanha: vários reféns –

Vários cidadãos alemães, que também têm nacionalidade israelense, foram sequestrados, declarou o Ministério das Relações Exteriores no domingo.

– México: 2 reféns –

A ministra das Relações Exteriores, Alicia Barcena, escreveu na rede social X (antigo Twitter) que dois mexicanos, um homem e uma mulher, foram tomados como reféns.

– Paraguai: 2 desaparecidos –

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai informou no domingo o desaparecimento de dois cidadãos paraguaios residentes em Israel.

– Outros países –

Segundo fontes oficiais, os seguintes países também informaram o desaparecimento de um ou de vários de seus cidadãos: Tanzânia (dois); Itália (três); e Sri Lanka (dois).

