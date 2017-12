Dez mostras de cinema em cartaz na capital paulista

18ª Retrospectiva do Cinema Brasileiro

O CineSesc apresenta mais uma edição do evento. Neste ano, a curadoria foi realizada pela montadora de cinema Cristina Amaral, pelo crítico Chico Fireman e pela equipe do CineSesc. CineSesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. R$ 12. Até 3/1. Programação completa.

AfroeducAÇÃO

O Espaço Itaú – Frei Caneca exibe, no sábado (16), a partir das 11h, quatro produções que tratam da cultura afro-brasileira: ‘Disque quilombola’, de David Reeks; ‘Lápis de Cor’, de Larissa Fulana de Tal; além das animações ‘Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil’, de Alexandre Bersot, e ‘Salu e o Cavalo Marinho’, dirigido por Cecília da Fonte. Espaço Itaú – Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2075. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Cinematerna

Na 4ª (20), às 14h, o projeto – em que mães com bebês são bem-vindas no cinema – exibe o longa ‘Assassinato no Expresso do Oriente’, de Kenneth Branagh. Na trama, um detetive precisa solucionar um intrigante crime a bordo do trem. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6800. Programação completa.

Histórias da Sexualidade: Filmes & Vídeos

O programa, que faz parte da exposição homônima, exibe no Masp 34 produções, distribuídas em 34 sessões, sempre aos sábados e às terças-feiras, às 16h. No sábado (16) e na 3ª (19), será projetado o filme ‘Favela Gay’, com direção de Rodrigo Felha, que aborda a vida LGBT nas favelas do Rio. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Grátis.

Jeanne Dielman

No sábado (16), às 16h45, o IMS exibe o longa, com direção de Chantal Akerman – o filme foi lançado quando o diretor tinha apenas 25 anos e retrata a vida de uma mulher de meia-idade que vive com seu filho adolescente. Após a sessão, críticos da revista Cinética discutem a produção. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Consolação, 2842-9120. R$ 8.

Mostra de Cinema Finitudes

O projeto do Sesc Ipiranga exibe oito produções, de diferentes diretores, que discutem a morte e a efemeridade. O evento se encerra na 3ª (19), às 17h, com sessão de ‘Invasões Bárbaras’, que tem direção de Denys Arcand. A produção foi vencedora do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004 e traz a história de Remy, um homem que está prestes a morrer e, mesmo assim, se recusa a aceitar seu passado. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mulher-Maravilha

Na domingo (17), às 20h15, o IMS realiza sua primeira projeção em 3D, desde a abertura do centro cultural. A estreia ocorre com o longa ‘Mulher-Maravilha’, dirigido por Patty Jenkins. O filme narra a saga de Diana Prince, uma guerreira que ajudará a pôr fim em um conflito global sem precedentes. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Consolação, 2842-9120. R$ 30.

Sessão Pipoca

Uma vez por mês, o CCBB exibe produções nacionais de destaque. No sábado (16), às 15h, será projetado o longa ‘Tainá 3 – A Origem’, que tem direção de Rosane Svartman. A produção conta a história de Tainá, uma indiazinha que fica órfã após piratas invadirem a Floresta Amazônica. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Show da Luna!

Após estreia nos dias 9 e 10/12, o especial de Natal ‘O Show da Luna!’ está de volta à rede de cinemas Kinoplex. No sábado (16) e no domingo (17), serão apresentados três episódios inéditos da série. Desta vez, Luna, Júpiter e Cláudio convidam os amigos para embarcarem em uma viagem imaginária à procura do Papai Noel. R$ 30. Programação completa.

Tropicália, Ontem como Hoje

Celebrando os 50 anos da Tropicália, a Cinemateca Brasileira apresenta, até domingo (17), um panorama de filmes e cineastas influenciados pelo movimento musical. Hoje (15), tem sessão de ‘O Mandarim’, de Júlio Bressane, às 19h. Já no sábado (16), às 17h, será projetado ‘Doce Amianto’, de Guto Parente e Uirá dos Reis. Cinemateca Brasileira. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. Grátis (retirar ingresso 1h antes).