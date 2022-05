Dez jogos sem perder, melhor ataque do Brasileirão, com vaga na Sul-Americana… São Paulo dá bons sinais Time comandado por Rogério Ceni faz boa temporada e está em alta nos três torneios que disputa atualmente: Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil

Apesar de não ter segurado a vitória diante do Corinthians na Neo Química Arena no domingo (22), o São Paulo faz uma temporada animadora. O time comandado por Rogério Ceni acumula uma sequência de dez jogos de invencibilidade, e está bem nas três competições que disputa atualmente: Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.





A última derrota sofrida pelo Tricolor neste ano foi diante do Flamengo, por 3 a 1, no dia 17 de abril, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, foram cinco empates e cinco vitórias, com 17 gols marcados e oito sofridos.

No Brasileirão, o time é o terceiro colocado, com 12 pontos, dois atrás do líder Corinthians e apenas um do vice-líder Palmeiras. No campeonato, aliás, o Tricolor é dono do melhor ataque, ao lado do Verdão, com 12 gols marcados até a sétima rodada.

No torneio continental, o São Paulo garantiu a classificação de forma antecipada, e entra em campo na última rodada da fase de grupos apenas para cumprir tabela. Por fim, a Copa do Brasil, em que o time paulista passou pelo Juventude e está nas oitavas de final. Vale lembrar que o São Paulo ainda não venceu a competição e busca a taça inédita.

Apesar da boa fase, Rogério Ceni evita falar que o São Paulo é um dos candidatos ao título do Brasileirão. Segundo ele, o campeonato ainda está muito no começo e tudo pode acontecer.

– Não posso responder, gostaria de responder, mas com sete rodadas não relata a verdade sobre o campeonato. Não conseguimos fazer a previsão. Um grupo na Sul-Americana deu oportunidade de ter 100% de alteração. Não teremos Sara por muito tempo, tivemos problemas de Nikão, teremos convocação, e Arboleda deve ser convocado – disse Ceni.

– Se quiser jogar para construir, Rodrigo Nestor dá esse poder com Igor. Pablo e Neves são mais defensivos e que não conseguem chegar tanto. Vamos tentando nos ajustar – completou.

Confira a sequência do São Paulo:



20/04 – Juventude 2 x 2 São Paulo

26/04 – Bragantino 1 x 1 São Paulo

28/04 – Jorge Wilstermann 1 x 3 São Paulo

02/05 – São Paulo 2 x 1 Santos

05/05 – Everton-CHI 0 x 0 São Paulo

08/05 – Fortaleza 1 x 1 São Paulo

12/05 – São Paulo 2 x 0 Juventude

15/05 – São Paulo 2 x 1 Cuiabá

19/05 – São Paulo 3 x 0 Jorge Wilstermann

22/5 – Corinthians 1 x 1 São Paulo

