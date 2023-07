Dez crianças morrem em naufrágio de embarcação em Ruanda

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2023 - 12:05 Compartilhe

Dez crianças morreram afogadas na segunda-feira (17), quando uma embarcação virou em um rio no sul de Ruanda, informou nesta quarta-feira (19) a polícia, que também anunciou a prisão de um homem que estava com elas e é suspeito de forçá-las a trabalhar.

Segundo as autoridades, um total de 13 crianças, com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos, estavam na embarcação alugada por um trabalhador da construção civil, que as levava para descarregar telhas no rio Nyabarongo, no distrito de Muhanga, a oeste da capital Kigali.

“Dez corpos foram recuperados do rio (…). A operação de resgate terminou hoje”, disse à AFP o porta-voz da polícia, John Bosco Kabera, nesta quarta-feira, sem fornecer detalhes sobre as circunstâncias exatas do acidente.

