Dez corpos encontrados na cidade mexicana de Acapulco, seis deles perto de um mercado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 12:57 Para compartilhar:

Dez corpos foram encontrados em diferentes pontos do porto mexicano de Acapulco (sul), alvo da violência do crime organizado, informou a Secretaria de Segurança Pública local.

Os corpos de duas mulheres e quatro homens foram deixados na noite de segunda-feira (20) em uma avenida perto de um mercado, informou o órgão à imprensa, acrescentando que os demais foram encontrados após vários atos de violência em outros pontos da cidade.

Segundo informações da imprensa local, os seis corpos, ainda sem identificação, foram atirados para fora de um carro.

Posteriormente, as autoridades encontraram os cadáveres de três homens e três feridos após tiroteios ocorridos no bairro Emiliano Zapata, indicou o relatório da secretaria.

O corpo baleado de outro homem foi encontrado pelas autoridades na Avenida Costera, na zona turística de Acapulco, acrescentaram as autoridades.

Acapulco, com costa no Pacífico, faz parte do estado de Guerrero, um dos mais afetados pela atividade dos cartéis do narcotráfico.

Guerrero acumulou 1.890 assassinatos em 2023 devido principalmente à violência de organizações criminosas.

A espiral de violência que envolve o México deixou mais de 450 mil mortos desde que, no final de 2006, o então presidente Felipe Calderón (2006-2012) lançou uma ofensiva militar contra os cartéis.

str-jg/jla/nn/jb/jc/yr/jb/dd