Dez anos depois, Palmeiras pode ter campanha idêntica a de maior rival em Mundial Corinthians enfrentou Al Ahly e Chelsea para conquistar título em 2012

Com a vitória do Al Ahly sobre os mexicanos do Monterrey por 1 a 0, no último sábado (5), os egípcios se garantiram como os adversários do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clube. E dez anos depois, o Verdão pode refazer os passos de seu maior rival para conquistar o inédito título.

Há exatos dez anos, em 2012, o Corinthians era campeão mundial após bater Al Ahly e Chelsea, na sequência, por 1 a 0.

A sequência de jogos pode ser exatamente a igual a do Verdão para assegurar o seu primeiro título mundial.

Além do maior rival alviverde, o Al Ahly deu sorte também a outro brasileiro: o Internacional. Na primeira vez que enfrentou um time nacional, os egípcios perderam por 2 a 1 para o Colorado, que acabaria campeão em cima do Barcelona.

Ou seja, todas as vezes que o Al Ahly enfrentou times brasileiros nas semifinais do Mundial, essas equipes foram campeãs. Bom presságio para o Verdão?

