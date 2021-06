Deyverson marca, Palmeiras bate o Juventude e conquista a 1ª vitória fora no Brasileirão Depois de um primeiro tempo apático, o Verdão superou o sistema defensivo do Papo na segunda etapa, fez dois gols e saiu de Caxias do Sul com mais três pontos no Brasileiro

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2021, o Palmeiras superou o Juventude por 3 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. William Matheus (contra), Deyverson e Breno Lopes marcaram os gols da partida.

No próximo domingo (20), às 11h, o Verdão, que chegou aos sete pontos, recebe o América-MG no Allianz Parque, enquanto o Papo, que soma dois pontos e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Sport no Alfredo Jaconi, às 20h30.

COMEÇO MORNO EM CAXIAS



A primeira finalização do jogo foi do Palmeiras. Com 2 minutos, Raphael Veiga arriscou de fora da área, e a bola foi ao lado do gol.

Após o susto inicial, o Juventude organizou seu posicionamento defensivo e conseguiu equilibrar a posse de bola nos 15 minutos iniciais. Mas novamente o Verdão chegou com perigo.

Deyverson recebeu dentro da área, girou em cima do zagueiro e bateu, para a defesa de Marcelo Carné.

BRUXA SOLTA NO ALFREDO JACONI



Ao longo do primeiro tempo, os dois treinadores foram forçados a realizar alterações em seus times. Do lado dos mandantes, Alyson sentiu um desconforto muscular, e foi substituído por William Matheus.

Já Abel Ferreira optou por colocar Zé Rafael no lugar do lesionado Luan, recuando Felipe Melo para o zaga palmeirense.

A primeira etapa terminou com o Juventude negando espaços ao Palmeiras, que tocava a bola mas não conseguia causar perigo aos gaúchos.

BOLA PARADA DECISIVA



Tanto Marquinhos Santos como Abel Ferreira decidiram não fazer alterações após o intervalo. Os primeiros minutos da segunda etapa seguiram a mesma pegada do primeiro tempo: Papo se defendendo bem, e o Verdão com dificuldades para criar.

Se com a bola rolando, o Palmeiras mão ameaçava, a situação era diferente em bolas paradas. Aos 9 minutos, Gustavo Scarpa cobrou escanteio. Renan disputou com William Matheus no alto, e o atleta do Juventude cabeceou contra a própria rede, abrindo o placar para os visitantes.

DEYVERSON VOLTA COM TUDO



Após o gol sofrido, o Juventude ensaiou uma reação. Em contra-ataque, Chico deu ótimo passe para Elton. Ele tentou tocar por baixo, Jaílson evitou o gol.

Mas o Verdão, que cresceu após o gol, ampliou a vantagem. Gustavo Scarpa deu cruzamento açucarado para Deyverson. Livre, o centroavante cabeceou com estilo no canto do gol. Esse foi o primeiro gol do camisa 16 após retornar ao clube paulista.

GAÚCHOS NA BRONCA COM A ARBITRAGEM



Mesmo com dois gols de desvantagem, o Papo chegou a balançar a rede após cobrança de escanteio. No entanto, a arbitragem flagrou uma falta em Jaílson, e anulou o tento dos gaúchos.

A equipe da casa teve nova chance, aos 36 minutos. Rafael Forster aproveitou falta cobrada e testou firme, obrigando Jaílson a fazer difícil defesa.

LEI DO EX EM CAXIAS



Se o Juventude tentava, mas não conseguia marcar, o Palmeiras cresceu de produção no segundo tempo e chegou ao terceiro gol. Gustavo Scarpa rolou para Breno Lopes. O ex-jogador do Papo pegou de primeira, de fora da área, fazendo um bonito gol contra sua ex-equipe, sacramentando o placar.

FICHA TÉCNICA – Juventude 0 x 3 Palmeiras

Data: 16 de Junho de 2021, quarta-feira

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS.

Árbitro: Marielson Alves Silva – AB/BA

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos – FIFA/BA e Elicarlos Franco de Oliveira – AB/BA

VAR: Rodrigo D’alonso Ferreira – AB/SC, Alex dos Santos – AB/SC e Sergio Cristiano Nascimento – CBF/RJ

Público/renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: Marcos Rocha, Gabriel Menino e Breno Lopes (PAL)

Cartões vermelhos:

Gols: William Matheus (contra) (9’/2ºT) (0-1); Deyverson (44’/2ºT) (0-2) e Breno Lopes (41’/2ºT) (0-3)

JUVENTUDE: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson (William Matheus, 14/1ºT); Elton, Guilherme Castilho e Chico (Paulinho Boia, 23/2ºT); Capixaba (Fernando Pacheco, 23/2ºT), Wescley (Bruninho, 41/2ºT) e Marcos Vinicios (Matheus Peixoto, 23/2ºT) Técnico: Marquinhos Santos

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan (Zé Rafael, 25/1ºT), Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Gabriel Menino (Mayke, 28/2ºT), Deyverson e Willian (Breno Lopes, 28/2ºT) Técnico: Abel Ferreira

